





Компания Apple представила iPhone 12. Он выполнен в нескольких цветах, обладает алюминиевым корпусом и поддерживает сети связи пятого поколения.iPhone 12 в сравнении с iPhone 11 стал тоньше и легче. Разрешение экрана увеличилось на 2 млн пикселей — до 2532×1170 пикселей (460 ppi). В формате HDR максимальная яркость составляет 1200 нит.Для защиты корпуса и экрана используется новый тип стекла, созданный совместно с Corning — Ceramic Shield. Смартфон в 2 раза лучше выдерживает падения.iPhone 12 стал первым смартфоном с поддержкой 5G и скоростью обмена данными от 1 до 4 гигабит в секунду в зависимости от условия связи.В iPhone 12 используется 6-ядерный процессор A14 Bionic, простроенный по 5-нанометровому техпроцессу. В этом процессоре 11,8 млрд транзисторов (на 40% больше, чем в A13), а его производительность до 50% выше, чем у чипов конкурентов. Прирост производительности при обработке графики выросла на 50%. Нейронный движок отвечает за работу систем искусственного интеллекта с повышенной эффективностью.По словам Apple, A14 Bionic позволяет запускать игры консольного уровня. До конца года на iOS появится игра Leagued of Legends: Wild Rift.В iPhone 12 используется двойная камера — с 12-мегапиксельными широкоугольным и ультраширокоугольными модулями. Она захватывает на 27% больше света, что позволяет получать более качественные снимки. Видео в режиме timelaps можно снимать даже в ночном режиме.В США iPhone 12 будет стоить от 799 долларов.