Представлен iQOO Neo 7 — первый смартфон на новом чипе MediaTek Dimensity 8200

Суббренд компании Vivo, iQOO, представил новый смартфон iQOO Neo 7 с первым 4-нм среднебюджетным чипом MediaTek Dimensity 8200.Новинка получила 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, тонкими рамками, поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 1300 нит, подэкранным сканером отпечатков пальцев и вырезом под фронтальную камеру на 16 Мп.На задней панели расположен блок с тремя камерами: основной на 64 Мп с оптической стабилизацией изображения, макрообъективом на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп.iQOO Neo 7 — первый смартфон на базе 4-нм чипсета MediaTek Dimensity 8200, который разрабатывался с учётом повышенной производительности в требовательных играх. Гаджет поставляется с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем стандарта UFS 3.1 на 128/256 ГБ. Он также получил специальную систему распределения тепла и линейный двигатель оси X.Среди прочих особенностей — Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, поддержка сетей 5G, NFC-модуль, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт.iQOO Neo 7 уже доступен для покупки в некоторых странах по цене $360 за модель 8/128 ГБ и $410 за версию на 12/256 ГБ.