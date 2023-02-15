Анонсирован realme GT3. Это глобальная версия суперхитовой модели с рекордно быстрой зарядкой

Александр



Бренд realme предварительно анонсировал новый смартфон — модель realme GT3. Его презентация состоится в конце февраля в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне.

Презентация realme GT3 пройдёт в онлайн-режиме и будет транслироваться на YouTube, поэтому на ней смогут виртуально побывать любые желающие. Судя по тизеру, эта модель представляет собой глобальную версию уже выпущенного смартфона realme GT Neo5, который был недавно представлен в Китае и пользуется огромным спросом. Его главная отличительная особенность — поддержка рекордно быстрой зарядки мощностью 240 Вт, которая способна зарядить аккумулятор с 0 до 100% всего за десять минут.

Если realme GT3 действительно не отличается от realme GT Neo5, то его характеристики будут такими:

  • Экран: 6,74 дюйма, AMOLED, 2772×1240 пикселей, частота обновления до 144 Гц, 100-процентный охват спектра DCI-P3
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
  • Оперативная память: LPDDR5X, 16 ГБ
  • Накопитель: UFS 3.1, 256 ГБ или 1 ТБ
  • Основная камера: 50 Мп (IMX890, OIS, f/1.88) + 8 Мп (угол обзора 112 градусов, f/2.2) + 2 Мп (макро)
  • Фронтальная камера: 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.45)
  • Аккумулятор: 4600 мАч с зарядкой 240 Вт
  • Сканер отпечатков пальцев: оптический, в экране
  • Операционная система: Android 13 с оболочкой realme UI 4.0
  • Связь: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS
  • Дополнительно: стереодинамики, ИК-порт, RGB-подсветка
  • Габариты: 163,85×75,75×8,9 мм
  • Масса: 199 г

Впрочем, отличия в параметрах всё же возможны, поскольку известно, что глобальные версии смартфонов иногда сильно отличаются от тех, что предназначены для продажи в Китае.

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