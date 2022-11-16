Представлен китайский клон iPhone за 4200 рублей

Смартфон бренда LeTV обзавелся улучшенными характеристиками по доступной цене.Об этом сообщает портал Gizmochina. Бюджетник LeTV Y1 Pro+ очень старается быть похожим на iPhone 13, о чем говорит симметричное расположение камер. Благодаря заигрыванию с дизайном Apple-смартфонов, новинка выглядит дороже своей стоимости.С точки зрения спецификаций, LeTV Y1 Pro + оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1560×720 пикселей, восьмиядерным чипом UNISOC Tiger T610, использующим 12-нм техпроцесс, в состав которого входят ядро Cortex-A75 с тактовой частотой 2,18 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. За качество картинки отвечает Mali-G52. Устройство доступно в трех конфигурациях памяти: 6/64 ГБ, 4/128 ГБ и 4 ГБ/256 ГБ.В характеристиках камер нет ничего впечатляющего. Y1 Pro + оснащен одной камерой на 8 МП, второй объектив, вероятно, ненастоящий и предназначен для того, чтобы устройство выглядело как iPhone. Спереди расположена 5 МП сэлфи-камера.За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Смартфон поставляется в трех цветах — Starlight White, Midnight Black и Starry Blue.Цена смартфона в модификации 4/64 ГБ составляет около 70 долларов или ~4200 рублей, версии 4/128 ГБ — 84 доллара или ~ 5100 рублей и 4/256 ГБ обойдется в 133 долларов или ~6800 рублей. Появится ли смартфон в продаже за пределами китайского рынка, пока неизвестно.