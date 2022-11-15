Apple iOS 16

Вышли третьи бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 для разработчиков

Фархад

iOS 16.2


Сегодня, 15 ноября, Apple выпустила третьи бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 и macOS Ventura 13.1 для зарегистрированных разработчиков.

В этих сборках компания устранила ряд багов, обнаруженных в первых бета-версиях ПО. Кроме того, Apple продолжает тестировать приложение Freeform, которое представляет собой цифровой холст для совместной работы над различными проектами с iPhone, iPad и Mac в режиме реального времени.

Владельцам iPad с чипами M1/M2 также доступна полноценная поддержка монитора в качестве второго дисплея в бета-версиях iPadOS 16.2. Среди прочих нововведений — новые виджеты сна и приёма медикаментов для экрана блокировки, а также улучшенное приложение «Погода».

Установить новые бета-версии можно только при наличии профиля разработчика. Скорее всего, тестирование продлится до конца 2022 года.

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