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Apple не интересны жалобы бета-тестировщиков. В компании их даже не читают

Фархад

Craig Fegerighi


Старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги открыто признал, что программа бета-тестирования компании, которая предлагает доступ к тестовым сборкам iOS, iPadOS, watchOS, tvOS и macOS, неэффективна в плане предоставления пользователям необходимой обратной связи.

Один из участников программы обратился напрямую к Федериги, заявив в письме, что Apple не прислушивается к отзывам и предложениям пользователей. На это топ-менеджер компании ответил, что они «ещё не придумали, как добиться предоставления обратной связи практическим и конструктивным путём».

В прошлом Apple довольно резко реагировала на критику пользователей бета-версии iOS, iPadOS и macOS, и внедряла некоторые изменения. Например, в 2021 году Apple изменила дизайн Safari в macOS Monterey после многочисленных жалоб пользователей, позволив пользователям выбирать между новым и старым дизайном панели вкладок.

Вполне вероятно, что к WWDC 2023 Apple придумает оптимальное решение для лучшего взаимодействия с участниками программ тестирования.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+57
MRS
Ну наверно искусственный интеллект надо под это заточить, а в качестве ответа сводная таблица всех показателей на все вопросы и внесенные исправления в онлайне😅
58 минут назад
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