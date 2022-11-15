Apple не интересны жалобы бета-тестировщиков. В компании их даже не читают







Старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги открыто признал, что программа бета-тестирования компании, которая предлагает доступ к тестовым сборкам iOS, iPadOS, watchOS, tvOS и macOS, неэффективна в плане предоставления пользователям необходимой обратной связи.



Один из участников программы обратился напрямую к Федериги, заявив в письме, что Apple не прислушивается к отзывам и предложениям пользователей. На это топ-менеджер компании ответил, что они «ещё не придумали, как добиться предоставления обратной связи практическим и конструктивным путём».



В прошлом Apple довольно резко реагировала на критику пользователей бета-версии iOS, iPadOS и macOS, и внедряла некоторые изменения. Например, в 2021 году Apple изменила дизайн Safari в macOS Monterey после многочисленных жалоб пользователей, позволив пользователям выбирать между новым и старым дизайном панели вкладок.



Вполне вероятно, что к WWDC 2023 Apple придумает оптимальное решение для лучшего взаимодействия с участниками программ тестирования.