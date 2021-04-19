















Компания Audi представила в автосалоне в Шанхае концепт электромобиля A6 e-tron. Новинка построена на платформе Premium Platform Electric, презентация серийной версии запланирована на середину 2022 года, а выпуск состоится в 2023.Audi A6 e-tron получил два электромотора с суммарной мощностью 476 лошадиных сил и крутящим моментом 800 Нм. От нуля до ста километров в час он разгоняется примерно за 4 секунды, но в продаже появятся менее мощные и скоростные модификации — с разгоном до сотни за 7 секунд. Запас хода с аккумулятором 100 кВт∙ч составляет приблизительно 700 км, а от 270-килловатной станции электромобиль можно всего за 10 минут зарядить на 300 километров пути.Ширина Audi A6 e-tron составляет 1,96 м, длина 4,96 м, высота 1,44 м. Колёса диаметром 22 дюйма, колёсная база 2,96 м. Ключевые элементы этого электромобиля — закрытая решётка радиатора, камеры вместо зеркал и спрятанные дверные ручки. Используются матричные фары с возможностью проецирования навигационных подсказок на дорожное полотно.Audi утверждает, что серийная версия A6 e-tron будет на 95% повторять концепт. Сколько будет стоить этот электромобиль, пока не раскрывается.