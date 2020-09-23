Основатель компании Tesla Илон Маск на презентации для акционеров Battery Day заявил, что компания примерно через три года будет выпускать беспилотные электромобили по цене 25 000 долларов. Об этом сообщило издание BBC News.
На данный момент самым дорогостоящим компонентом электромобилей являются аккумуляторы. Снизить стоимость своих авто Tesla планирует за счёт повышения эффективности батарей.
Overhead shot of the Battery Day drive-in! 😍🔋🔋🔋 #batteryday pic.twitter.com/Hak99EoDgp— Tesla Owners North Bay (@TeslaOwnersNBay) September 22, 2020
По словам Маска, компания наладит выпуск собственных аккумуляторов, ёмкость которых будет в пять или шесть раз превосходить актуальные модели. Помимо этого, с ними увеличится запас хода электромобилей на 16 процентов.
Маск также заявил о планах Tesla выпускать 20 миллионов электрокаров в год. Стоит отметить, что в 2019 году с конвейеров компании сошло 367 тысяч авто, а стоимость самой дешевой Tesla Model 3 составляет от 37 990 долларов. Ранее Маск уже обещал выпустить электромобиль за 25 000 долларов. Такой прогноз предприниматель делал в 2018 году. Тогда он также озвучивал срок в три года.
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