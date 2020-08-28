Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что на один из заводов компании готовилась кибератака. Минюст США подозревают гражданина России Егора Крючкова, которого уже задержали в Лос-Анджелесе.
Сайт Teslarati опубликовал материал с историей Крючкова, который предлагал миллион долларов русскоговорящему работнику Tesla, чтобы тот внедрил вредоносное ПО в систему завода. Этот сотрудник сдал Егора ФБР. Илон Маск прокомментировал публикация, сообщив, «это была серьезная атака».
Much appreciated. This was a serious attack.— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020
О задержании Крючкова стало известно 22 августа. Минюст США сообщил, что россиянин пытался внедрить вредоносное ПО в сеть компании из Невады, но на тот момент её название не уточнялось. Крючков пытался покинуть страну после того, как с ним связались сотрудники ФБР. Он попросил знакомого приобрести ему билет на самолёт из Лос-Анджелеса (Калифорния), где он был в последствии задержан.
Посольство РФ в курсе задержания, ведомство обещает связаться с Крючковым, чтобы предоставить ему необходимую помощь. Россиянин прибыл в США по туристической визе.
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