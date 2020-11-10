





Компания Apple представила процессор M1, который будет использоваться в её ноутбуках и компьютерах. Он создан по 5-нанометровому техпроцессу и содержит 16 миллиардов транзисторов — больше, чем у любого другого десктопного чипа.По заявлению Apple, M1 обладает рекордной энергоэффективностью (производительностью на один ватт) и по этому показателю примерно в два раза превосходит новейшие процессоры для ПК.В M1 интегрирован 8-ядерный центральный процессор, 8-ядерный видеочип, 16-ядерный нейронный движок, отдельный чип для шифрования данных, IPS-процессор для обработки графики и множество других технологий.M1 входит в линейку Apple Silicon — это процессоры Apple на базе ядер ARM. Эти чипы будут сочетать в себе производительность десктопных платформ с энергоэффективностью мобильных решений.M1 адаптирован под обновление macOS Big Sur, которое выйдет позже в этом году. Все встроенные в этот апдейт приложения Apple смогут эффективно задействовать возможности этого чипа. В дальнейшем сторонние разработчики смогут адаптировать под M1 свои проекты.По словам Apple, разработчики смогут выпускать приложения одновременно для нескольких платформ в экосистеме компании, в том числе iOS, iPadOS и macOS. Общая процессорная архитектура позволит избежать сложностей в портировании проектов — любые приложения будут изначально совместимы с различными устройствами.