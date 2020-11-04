





В сентябре началось тестирование потоковой передачи для Apple Watch. Теперь эта функция получила более широкое распространение. Разработчики постепенно активируют обновление на стороне сервера, поэтому пользователи начали получать доступ к новой возможности без необходимости установки каких-либо обновлений.Пользователи сообщают, что в приложении Spotify для Apple Watch появилась опция выбора устройства для потоковой передачи. Она позволяет прослушивать контент находясь вдали от iPhone. Таким образом клиент сервиса для смарт-часов становится самостоятельным приложением, а не просто пультом управления для смартфона,Сообщается, что для прослушивания музыки и подкастов можно использовать сотовую связь или Wi-Fi. Всё же имеется один недостаток — отсутствие функции поиска. Судя по всему, придется воспользоваться помощью голосового ассистента Siri, чтобы получить доступ к определенным композициям, плейлистам, исполнителям или альбомам.