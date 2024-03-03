Внезапно: этой весной не будет ни одной презентации Apple. Но без новинок не останемся

Два новых iPad Pro с OLED

Обновленная Magic Keyboard для iPad

Два новых iPad Air, один из них с диагональю 12,9 дюйма

Новый Apple Pencil

Два новых MacBook Air (13 и 15 дюймов) с чипами Silicon M3.

Компания Apple не планирует проводить презентации в марте и апреле. Об этом пишет MacRumors.Более ранние слухи сообщали о нескольких грядущих новинках Apple — нескольких iPad и обновленных MacBook Air. Однако теперь инсайдер Марк Гурман утверждает, что никаких «яблочных» мероприятий до лета не планируется. При этом новые девайсы всё же готовятся к релизу. Как же совместить эти инсайды?Всё просто: Apple представит новинки «по-тихому», опубликовав пресс-релизы на своем официальном сайте. Гурман ожидает следующие устройства:Помимо этого, Марк сообщает о готовящейся «специальной версии» iOS 17.4 и iPadOS 17.4, которые, скорее всего будут предустановлены на некоторых новых девайсах. Возможно, речь идет об отдельной прошивке для Евросоюза.