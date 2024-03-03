Россияне бросились закупаться айфонами, несмотря на запреты и ограничения Apple



В России стремительно восстанавливается и растет спрос на айфоны. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, в январе 2024 года iPhone оказался на втором месте по продажам в России с долей в 14% от всех проданных устройств. Эта цифра примерно соответствует продажам смартфонов Tecno, а ведь они обычно стоят в несколько раз дешевле. Ритейлеры и маркетплейсы говорят, что за прошедший год продажи iPhone в России резко взлетели на 60%.







Россияне охотно берут технику Apple, несмотря на множество неудобств: отсутствие официальных сервисных центров бренда, неработающий Apple Pay, регулярное удаление российских приложений из App Store и так далее.



Эксперты, опрошенные «Известиями», говорят, что всё дело в экосистеме Apple: пользователи привыкают к ней и перейти к другому бренду становится проблематично и дискомфортно:





«Среди основных причин не спадающего интереса — приверженность и привычка пользователей к операционной системе iOS и экосистеме Apple. Все данные пользователя привязаны к одной экосистеме, и он вынужден при смене устройства оставаться в ней».



А благодаря параллельному и серому импорту приобрести «яблочный» девайс совсем не сложно; более того, сейчас они дешевеют, поскольку, опасаясь дефицита, поставщики привезли очень много и теперь предложение превышает спрос.