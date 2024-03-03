Россияне бросились закупаться айфонами, несмотря на запреты и ограничения Apple

Олег

iPhone


В России стремительно восстанавливается и растет спрос на айфоны. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, в январе 2024 года iPhone оказался на втором месте по продажам в России с долей в 14% от всех проданных устройств. Эта цифра примерно соответствует продажам смартфонов Tecno, а ведь они обычно стоят в несколько раз дешевле. Ритейлеры и маркетплейсы говорят, что за прошедший год продажи iPhone в России резко взлетели на 60%.

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Россияне охотно берут технику Apple, несмотря на множество неудобств: отсутствие официальных сервисных центров бренда, неработающий Apple Pay, регулярное удаление российских приложений из App Store и так далее.

Эксперты, опрошенные «Известиями», говорят, что всё дело в экосистеме Apple: пользователи привыкают к ней и перейти к другому бренду становится проблематично и дискомфортно:

«Среди основных причин не спадающего интереса — приверженность и привычка пользователей к операционной системе iOS и экосистеме Apple. Все данные пользователя привязаны к одной экосистеме, и он вынужден при смене устройства оставаться в ней». 

А благодаря параллельному и серому импорту приобрести «яблочный» девайс совсем не сложно; более того, сейчас они дешевеют, поскольку, опасаясь дефицита, поставщики привезли очень много и теперь предложение превышает спрос. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

Ckor_30
+687
Ckor_30
Желтой прессой попахивает все как ходили с iPhone так и будут мода всё.
2 часа назад в 19:18
#
–11
AID_001714.81c153daad834e0c83f6fdb90b60a0d9.0832
Капец.. на что только рекламщики не пойдут ради поднятия упавших продаж пиндосовских яблок. Все уходят на сяоми.
2 часа назад в 19:35
#
+69
просто дед
ХЗ на какие там сяоми кто уходит. Куда не посмотри одни яблоки 🤷‍♂️
2 часа назад в 19:39
#
+350
Gandalf2021
Люди, которые не поняли логику работы яблочной экосистемы, не увидели её стабильность и удобство просто не в состоянии понять, зачем другие покупают яблоки. И придумывают сказки про моду и т.п., тупо не понимая, что человек покупает то, чем ему удобнее пользоваться и ту технику, которая не подводит в неподходящий момент…
час назад в 20:55
#
+86
Anatoly076
У меня кроме iPhone ничего нет! При этом я как перешел с Galaxy S3 на iPhone 12 лет назад, так обратно и не собираюсь. За нормальные деньги — устройство нормально работает! И если подойти к вопросу цены — как стоимость владения в год, то даже с 60% подорожанием еще не прошла та черта когда это было бы ДОРОГО!

ТехноВкамон — через 1- 1,5 превращается в тетрис. Даже алгоритмы камеры 📷 не способны обработать изображение , даже если в техническом плане там неплохие железяки! Вот и считайте, потеря цены на вторичном рынке, да по устройству в 1-1,5 года = 1 нормальный iPhone!!!

И про экосистему можно не впаривать…
58 минут назад
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