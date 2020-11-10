





Компания Apple представила второй ноутбук с процессором M1 из семейства Apple Silicon — MacBook Pro с экраном 13,3 дюйма.В этой модели используется интегрированная графика, причём производительность видеочипа в несколько раз выше, чем у популярных ноутбуков с процессорами Intel и AMD. Предусмотрено вентиляторное охлаждение, оно задействуется только в тех случаях, когда это необходимо, а при слабой и умеренной нагрузке ноутбук остаётся бесшумным.В MacBook Pro до 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель до 2 ТБ, порт Thunderbolt, сканер отпечатков пальцев и модуль Wi-Fi 6. Автономность — до 20 часов работы.По словам Apple, полный переход от процессоров Intel к собственным чипам при производстве ноутбуков и настольных компьютеров. Обновление macOS Big Sur уже полностью оптимизировано под новую платформу и задействует все возможности чипов Apple Silicon.В США эта модель MacBook Pro будет стоить от 1299 долларов.