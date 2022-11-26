ПК

Представлен мини-ПК с 14-ядерным процессором за 41 тысячу рублей

Артем
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Кроме мощного чипа гаджет имеет большой набор портов и возможность установки три SSD-диска.

Новинку представила компания Minisforum. Главной особенностью настольного системника, кроме его скромных размеров (208×180×66 мм), стал мобильный чип Core i9-12900H с радиаторной системой охлаждения.

Minisforum Neptune NAD9 снабдили полным набором всех самых нужных портов. Среди них имеется:

  • Три USB 3.2
  • Три USB-С 3.2 Gen 2
  • Два USB 2.0 Gen 1
  • Два HDMI
  • RJ45. 

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Также мини-ПК позволяет установить два 2,5-дюймовых накопителя — один формата M.2 и два модуля DDR4 SO-DIMM. Базовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 512 ГБ можно купить за 680 долларов или чуть больше 41 тысячи рублей.
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Источник:
Minisforum
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Комментарии

+83
pruss
а какие задачи он может выполнять, что с видеокартой?
минуту назад
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