Представлен мини-ПК с 14-ядерным процессором за 41 тысячу рублей

Три USB 3.2

Три USB-С 3.2 Gen 2

Два USB 2.0 Gen 1

Два HDMI

RJ45.

Кроме мощного чипа гаджет имеет большой набор портов и возможность установки три SSD-диска.Новинку представила компания Minisforum. Главной особенностью настольного системника, кроме его скромных размеров (208×180×66 мм), стал мобильный чип Core i9-12900H с радиаторной системой охлаждения.Minisforum Neptune NAD9 снабдили полным набором всех самых нужных портов. Среди них имеется:Также мини-ПК позволяет установить два 2,5-дюймовых накопителя — один формата M.2 и два модуля DDR4 SO-DIMM. Базовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 512 ГБ можно купить за 680 долларов или чуть больше 41 тысячи рублей.