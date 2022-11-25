Как загрузить на iPhone свою мелодию для уведомлений или будильника

Тот, кто пользуется iPhone в течение нескольких лет, согласится: стандартный набор мелодий и звуков iOS способен изрядно надоесть. Иногда хочется установить свою собственную мелодию для уведомлений или будильника, но далеко не каждый знает, как это сделать.
Apple предлагает купить новые треки в магазине iTunes Store. Но это совсем необязательно: вы без особого труда сможете добавить свои аудиофайлы и установить их куда вам захочется.
Для использования трека в качестве звука звонка, уведомления или будильника, он должен быть в формате M4R. Где его взять? Можно скачать из сети мелодию прямо в этом формате, а можно конвертировать трек или его часть из MP3. Например, на macOS создать m4r-файл можно так:
- Откройте MP3-файл в QuickTime Player
- Нажмите «Файл» → «Экспортировать как» → «Только аудио»
- Выберите место для сохранения (например, рабочий стол)
- Теперь просто переименуйте полученный трек из m4a в m4r.
На Windows можно воспользоваться любым онлайн-конвертером, например, таким.
Теперь нам нужно добавить на iPhone полученный трек в формате m4r. Для этого:
- Подключите смартфон к компьютеру
- Откройте iTunes на Windows или Finder на macOS
- Выберите ваш iPhone в меню
- Перетащите m4r-файл прямо в это окно.
Готово! Теперь проверьте, появился ли трек в списке: на iPhone откройте «Настройки» → «Звуки, тактильные сигналы» → «Рингтон». Загруженная мелодия должна быть в самом верху списка.
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