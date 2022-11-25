iPhone Гайды

Как загрузить на iPhone свою мелодию для уведомлений или будильника

Олег

iPhone


Тот, кто пользуется iPhone в течение нескольких лет, согласится: стандартный набор мелодий и звуков iOS способен изрядно надоесть. Иногда хочется установить свою собственную мелодию для уведомлений или будильника, но далеко не каждый знает, как это сделать.

Apple предлагает купить новые треки в магазине iTunes Store. Но это совсем необязательно: вы без особого труда сможете добавить свои аудиофайлы и установить их куда вам захочется.

Для использования трека в качестве звука звонка, уведомления или будильника, он должен быть в формате M4R. Где его взять? Можно скачать из сети мелодию прямо в этом формате, а можно конвертировать трек или его часть из MP3. Например, на macOS создать m4r-файл можно так:
  • Откройте MP3-файл в QuickTime Player
  • Нажмите «Файл» → «Экспортировать как» → «Только аудио»
  • Выберите место для сохранения (например, рабочий стол)
macOS
  • Теперь просто переименуйте полученный трек из m4a в m4r.
macOS

На Windows можно воспользоваться любым онлайн-конвертером, например, таким

Теперь нам нужно добавить на iPhone полученный трек в формате m4r. Для этого:
  • Подключите смартфон к компьютеру
  • Откройте iTunes на Windows или Finder на macOS
  • Выберите ваш iPhone в меню
  • Перетащите m4r-файл прямо в это окно.
iPhone

Готово! Теперь проверьте, появился ли трек в списке: на iPhone откройте «Настройки» → «Звуки, тактильные сигналы» → «Рингтон». Загруженная мелодия должна быть в самом верху списка. 

iPhone

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как сделать яркость экрана меньше минимальной на iPhone и Android
Как добавить эмодзи рядом с часами на iPhone. И +100 к настроению
Как добавить папку «Загрузки» Safari на рабочий стол iPhone и больше не искать её в «Файлах»

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс.Такси» снизило цены. Водители недовольны и думают, как схитрить
AliExpress очень расстроил россиян. Ждем и надеемся, что всё изменится
«Тинькофф-банк» раскрыл хитрый способ обойти комиссию «Сбербанка». Гениально и просто
Центробанк прямо сказал, что будет с долларами в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии