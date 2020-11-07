





Компания Samsung выпустила новый смартфон — Galaxy M21s. Это улучшенная версия прошлогодней модели Galaxy M21, которая на днях получила крупное обновление One UI 2.5.В Galaxy M21s установлен AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ (1080×2340 пикселей), соотношением сторон и небольшим полукруглым вырезом для фронтальной камеры. Смартфон работает с процессором Exynos 9611, 4 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ с возможностью увеличения с помощью карты microSD. Также есть поддержка NFC для бесконтактных платежей, 4G, VoLTE, Wi-Fi 802.11ac и GPS, а музыку на нём можно слушать как через Bluetooth, так и в проводных наушниках.Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а в основной три модуля: главный 64 Мп, ширик 8 Мп и макро 2 Мп. В качестве операционной системы в Galaxy M21s используется Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5 Смартфон двухсимочный и поддерживает разблокировку с помощью фронтальной камеры и сканера отпечатков пальцев, расположенного на задней панели. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, поддерживается 15-ваттная зарядка через порт USB Type-C.Galaxy M21s будет продаваться за 275 долларов (примерно 21 300 рублей). В скором времени он будет представлен на российском рынке.