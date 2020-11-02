





Samsung изготовила только 70 процентов от того, что планировала произвести в октябре. Об этом сообщает сайт PhoneArena со ссылкой на источники. Несмотря на бодрый старт, судя по всему, успех модели был не очень продолжительным.Согласно отчету, Samsung изначально планировала выпустить 900 000 единиц серии Galaxy Note 20 в прошлом месяце, но в итоге произвела 600 000 единиц.Источники утверждают, что соотношение производства Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra в октябре составляло примерно один к двум. Более высокая производительность, очевидно, повлияла на спрос топовой модели.Хотя обе модели обладают похожими характеристиками, Note 20 Ultra получил более премиальный дизайн, а также предлагает более продвинутые спецификации камеры, высокую частоту обновления экрана, более крупную батарею, больше памяти и поддержку карт памяти microSD. Низкие продажи можно объяснить высокими ценами на флагманы, а также экономической нестабильностью из-за пандемии.Согласно неофициальной статистике компании M Science, поставки Galaxy S20 были на 50 процентов ниже по сравнению с Galaxy S10 в течение первых семи недель продаж. По всей видимости, более низкие, чем ожидалось, продажи стали причиной выпуска Galaxy S20 FE. Также похоже, что Samsung выпустит Galaxy S21 раньше, чем ожидалось, чтобы компенсировать упущенные продажи флагманской серии.Компания уже предупредила, что ожидает падения выручки в четвертом квартале, отчасти из-за более высокой конкуренции. Несмотря на то, что поставки Galaxy S20 кажутся неутешительными, серия внесла наибольший вклад в глобальный доход от устройств с поддержкой 5G. В настоящее время компания доминирует в продажа смартфонов, работающих в сетях пятого поколения, но аналитики полагают, что пальма первенства вскоре перейдет к Apple, благодаря серии iPhone 12.