





Согласно новому отчету, производство Samsung Galaxy S21 Ultra уже началось. Другими словами, флагман следующего поколения южнокорейского производителя может появиться раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает сайт Gizmochina со ссылкой на инсайдера.Сообщается, что серийное производство Samsung Galaxy S21 Ultra уже началось. Пока нет подтверждения, находится ли это на стадии массового производства или просто первая партия тестовых устройств. Сайт PhoneArena отмечает, что это может быть всего лишь изготовление прототипов для тестирования.Предыдущая утечка указывала, что компания планирует выпустить серию Galaxy S21 на полтора месяца раньше, чтобы компенсировать более низкие, чем ожидалось, продажи серии Galaxy S20. Если верить недавним слухам, Samsung может объединить свои флагманские линейки S и Note, чтобы упростить модельный ряд своих смартфонов и сосредоточиться на серии складных устройств Galaxy Z.Утверждается, что ранний запуск Galaxy S21 является попыткой воспользоваться текущим затруднительным положением Huawei и заполнить пробел на рынке. Сообщается, что флагманский модельный ряд смартфонов Samsung может быть запущен в январе 2021 года или даже в конце декабря 2020 года. Неанонсированные устройства, вероятно, будут оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 875 или Exynos 2100 в зависимости от региона.