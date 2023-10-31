Представлен новый iMac с чипом M3

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Вторая аппаратная новинка сегодняшнего ивента — обновлённые моноблоки iMac с чипами M3.Как и предполагалось, iMac сохранили дизайн 2021 года, но получили новый 3-нм чипсет M3, который значительно расширяет возможности компьютера. Одним из ключевых нововведений стала поддержка форматов ProRes и ProRes RAW. Вдобавок iMac получили более современные стандарты Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.3.В базовой версии моноблоки поставляются с двумя портами USB-C и урезанным чипом M3 с 8 ядрами ЦП и 8 графическими ядрами. Цены на эту модель стартуют с $1299. Более продвинутая модель с четырьмя разъёмами USB-C и стандартным чипом M3 (8 ядер ЦП и 10 ядер ГП) стоит от $1499. В максимальной конфигурации доступно до 24 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Увы, расцветки остались прежними.