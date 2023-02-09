Представлен новый компактный дрон DJI Mini 2 SE

Крупнейший производитель потребительских дронов DJI представил новый компактный и бюджетный квадрокоптер Mini 2 SE.Внешне Mini 2 SE почти идентичен предшественнику. Новинка также весит 249 граммов и использует стандартную систему камер с трёхосевым подвесом и 1/2,3-дюймовым CMOS-сенсором, способным снимать видео в разрешении 2,7K и фотографии на 12 Мп.DJI оснастила Mini 2 SE системой передачи OcuSync 2.0, которая увеличивает дальность полёта до 10 км, что почти в два раза больше, чем в оригинальной модели Mini SE (до 4 км). Заявленное время полёта с полностью заряженным аккумулятором составляет 31 минуту.DJI Mini 2 SE поступит в продажу в марте по цене $369 за базовую версию, а комплектация Fly More Combo с дополнительными батареями, сменными пропеллерами и сумкой для переноски обойдётся в $519.