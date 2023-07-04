Представлен новый пауэрбанк Ugreen на 10000 мА•ч с магнитом и подставкой

Фото: Ugreen
Новинка поддерживает быструю беспроводную зарядку и подключение до трех устройств одновременно.
Бренд UGREEN выпустил компактный и элегантный пауэрбанк. Гаджет получил панель MagSafe мощностью 15 Вт для беспроводной зарядки и два дополнительных порта: USB-C на 20 Вт и USB-A на 22,5 Вт.
Одной из главных особенностей устройства стала впечатляющая скорость зарядки. UGREEN утверждает, что всего за 30 минут аккумулятор смартфона заполнится на 50%. Емкость пауэрбанка составляет 10000 мА•ч. этого хватит на один заряд планшета iPad Pro 11 или смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra или на два iPhone 14. При весе 225 гр и габаритах 68× 113×19 мм новинку можно носить с собой в рюкзаке или в небольшой женской сумочке.
Пока Ugreen 15W MagSafe Power Bank 10000mAh доступен только в Великобритании по цене 50 фунтов стерлингов (~5 700 рублей). Будем следить за появлением на AliExpress.