Как превратить iPhone с iOS 17 в полноценный смарт-дисплей

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Одним из самых интересных нововведений в iOS 17 стал новый режим ожидания, который буквально превращает iPhone в смарт-дисплей. Рассказываем, для чего нужна эта функция и как её можно настроить.Новый режим ожидания в iOS 17 активируется, когда смартфон подключён к источнику питания. Он позволяет вывести на экран различные циферблаты, виджеты, фотоальбомы, функции управления устройствами умного дома и многое другое. Такая фича может быть очень полезной, если у вас есть старый iPhone, поддерживающий iOS 17 (iPhone XS и новее), который вы больше не используете. Обновление буквально позволит вдохнуть вторую жизнь в девайс и превратить его в полноценный смарт-дисплей.Сама Apple использует во всех промо материалах специальные подставки с MagSafe, на которых iPhone можно расположить горизонтально. На местных маркетплейсах и на AliExpress можно найти бесконечное количество таких подставок. Ну а если в вашем смартфоне нет MagSafe (например, в iPhone XR/11), вы можете докупить чехол с магнитами. С другой стороны, никто не запрещает подключать телефон к источнику питания по кабелю Lightning.Чтобы активировать режим ожидания в iOS 17, нужно выполнить следующее:Теперь заблокируйте свой iPhone, поместите его горизонтально на ребро и подключите к зарядке. Режим ожидания активируется автоматически.Стоит отметить, что на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max режим ожидания поддерживает работу Always-On Display, а на всех остальных моделях придётся тапать по экрану, чтобы увидеть часы, виджеты, фотографии и прочую информацию.При первом запуске вы увидите стандартный экран с аналоговыми часами и виджетом календаря справа. Чтобы изменить часы и виджет, достаточно свайпнуть по нужному элементу вверх или вниз. Также можно нажать и удерживать на любой из элементов, чтобы добавить или удалить виджеты.Свайп влево и вправо меняет экран режима ожидания. Они настраиваются точно так же — удерживанием нужного элемента в течение нескольких секунд.