Большая распродажа на AliExpress: нужные гаджеты со скидкой до 60%

Стартовал новый обвал цен на товары с AliExpress. Мы собрали несколько бытовых товаров, которые упростят повседневные заботы, преобразят участок возле дома и добавят яркого звука во время отдыха.
Яндекс Станция Лайт с «Алисой»
Беспроводная-колонка с голосовым помощником «Алисой» умеет управлять умным домом, поставит любимую музыку или станет приятным собеседником. К ней также можно подцепиться по Bluetooth если подписки на «Яндекс Музыку» нет.
Из отзывов: яркая красная колонка. Приехала быстро. Инструкция есть, но при включении сама рассказала, что нужно сделать для использования.
Купить Яндекс Станцию Лайт от 4 199 р
Компактный USB-кондиционер
Устройство имеет 3 режима скорости и работает от USB-порта. Во внутренний резервуар заливается вода, которая работает и как дополнительное охлаждение, и как увлажнитель воздуха.
Из отзывов: Прикольный вентилятор и увлажнитель воздуха за такие деньги-то. Спасибо!
Купить мини-кондиционер от 866 р
Вертикальный пылесос
Недорогое и практичное решение для быстрой уборки. Система фильтрации НЕРА собирает мельчайшие частицы пыли, а 6 метровый шнур дотянется до каждого угла 2-3-комнатной квартиры. В комплекте есть стандартная щетка для пола и ковра, а также насадка для труднодоступных щелей.
Из отзывов: казался больше на фото, в жизни меньше, что приятно удивило! При первом использовании отлично себя показал. На мой взгляд мощный, хорошо лежит в руке, удобно пылесосить. Длины шнура хватает почти на всю квартиру, с переключением проблем не возникало.
Купить пылесос от 2 995 р
Беспроводная колонка Tronsmart T7
Колонка выдает не только достойный звук, но и имеет защиту от влаги по стандарту IPX7, а это значит, что в походе ей не страшен внезапный дождь. Дополнительным украшением станет яркая подсветка по бокам. Заряда хватает на 12 часов использования при среднем уровне громкости.
Из отзывов: Колонка очень хорошо собрана! Хорошие, качественные материалы. Звук не JBL конечно, но и цена тоже совсем другая! Она очень даже басовитая, и я думаю, что большинству она понравится.
Купить колонку Tronsmart T7 от 5 224 р.
TWS-наушники Lenovo XT81
Недорогой гаджет придется по вкусу любителям формата «цена-качество». За свою стоимость наушники выдают неплохой звук с басами. Зарядный кейс выглядит стильно и подсвечивается зелеными огнями, что также удивит сверстников.
Из отзывов: очень понравилась разноцветная подсветка, выглядит стильно! Звук мощный. Я пользуюсь наушниками в основном для игр, задержки в звуке нет, что очень радует. К тому же еще и очень приятная цена. Рекомендую!
Купить наушники Lenovo XT81 от 685 р
Садовая гирлянда на солнечных батареях
Приятно, когда даже небольшой участок земли ухожен и украшен. Такие разноцветные грибочки порадуют своим светом, когда на улице совсем темно. Их можно использовать как декор или обозначить тропинку по обеим сторонам. Дополнительного питания не нужно — аккумуляторы заряжаются от солнца в течение суток.
Купить гирлянду от 787 р
Машинка для удаления катышков
Устройство удалит катышки и вернет вашей одежде опрятный вид. Хлопок, лен, синтетика — машинка подойдет для любого вида тканей. 5 лезвий аккуратно избавятся от свалявшихся шариков ткани, а аккумулятора хватит на 90 минут работы без подзарядки.
Купить машинку от катышков от 844 р
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