Большая распродажа на AliExpress: нужные гаджеты со скидкой до 60%

Артем
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Стартовал новый обвал цен на товары с AliExpress. Мы собрали несколько бытовых товаров, которые упростят повседневные заботы, преобразят участок возле дома и добавят яркого звука во время отдыха.

Яндекс Станция Лайт с «Алисой»

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Беспроводная-колонка с голосовым помощником «Алисой» умеет управлять умным домом, поставит любимую музыку или станет приятным собеседником. К ней также можно подцепиться по Bluetooth если подписки на «Яндекс Музыку» нет.

Из отзывов: яркая красная колонка. Приехала быстро. Инструкция есть, но при включении сама рассказала, что нужно сделать для использования.

Купить Яндекс Станцию Лайт от 4 199 р

Компактный USB-кондиционер

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Устройство имеет 3 режима скорости и работает от USB-порта. Во внутренний резервуар заливается вода, которая работает и как дополнительное охлаждение, и как увлажнитель воздуха.

Из отзывов: Прикольный вентилятор и увлажнитель воздуха за такие деньги-то. Спасибо! 

Купить мини-кондиционер от 866 р

Вертикальный пылесос

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Недорогое и практичное решение для быстрой уборки. Система фильтрации НЕРА собирает мельчайшие частицы пыли, а 6 метровый шнур дотянется до каждого угла 2-3-комнатной квартиры. В комплекте есть стандартная щетка для пола и ковра, а также насадка для труднодоступных щелей.

Из отзывов: казался больше на фото, в жизни меньше, что приятно удивило! При первом использовании отлично себя показал. На мой взгляд мощный, хорошо лежит в руке, удобно пылесосить. Длины шнура хватает почти на всю квартиру, с переключением проблем не возникало.

Купить пылесос от 2 995 р

Беспроводная колонка Tronsmart T7 

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Колонка выдает не только достойный звук, но и имеет защиту от влаги по стандарту IPX7, а это значит, что в походе ей не страшен внезапный дождь. Дополнительным украшением станет яркая подсветка по бокам. Заряда хватает на 12 часов использования при среднем уровне громкости.

Из отзывов: Колонка очень хорошо собрана! Хорошие, качественные материалы. Звук не JBL конечно, но и цена тоже совсем другая! Она очень даже басовитая, и я думаю, что большинству она понравится.

Купить колонку Tronsmart T7 от 5 224 р.

TWS-наушники Lenovo XT81

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Недорогой гаджет придется по вкусу любителям формата «цена-качество». За свою стоимость наушники выдают неплохой звук с басами. Зарядный кейс выглядит стильно и подсвечивается зелеными огнями, что также удивит сверстников.

Из отзывов: очень понравилась разноцветная подсветка, выглядит стильно! Звук мощный. Я пользуюсь наушниками в основном для игр, задержки в звуке нет, что очень радует. К тому же еще и очень приятная цена. Рекомендую!

Купить наушники Lenovo XT81 от 685 р

Садовая гирлянда на солнечных батареях

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Приятно, когда даже небольшой участок земли ухожен и украшен. Такие разноцветные грибочки порадуют своим светом, когда на улице совсем темно. Их можно использовать как декор или обозначить тропинку по обеим сторонам. Дополнительного питания не нужно — аккумуляторы заряжаются от солнца в течение суток.

Купить гирлянду от 787 р

Машинка для удаления катышков

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Устройство удалит катышки и вернет вашей одежде опрятный вид. Хлопок, лен, синтетика — машинка подойдет для любого вида тканей. 5 лезвий аккуратно избавятся от свалявшихся шариков ткани, а аккумулятора хватит на 90 минут работы без подзарядки.

Купить машинку от катышков от 844 р

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Также некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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Комментарии

–375
xtcxtc
мусор
Сегодня в 07:56
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Seagull
–425
Seagull
Яндекс станция 2 играет очень и очень тихо, качество звука на 4-, басов нет, даже jbl charge 5 уделывает ее в легкую, не говоря про bose
Сегодня в 09:45
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Вася Вотафаков
+5459
Вася Вотафаков
Мне нечего добавить к комментаторам выше 🫤☝️ единственное. Кондей вроде как полезный. Видел вживую. Но на сколько эффективный не знаю. Нашел интересные кулеры от usb. Не знаю можно сюда кидать или нет.
час назад в 14:35
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