Anker представила идеальный пауэрбанк для iPhone. Он гораздо лучше «горбатого» чехла и внешних аккумуляторов

Фото: Anker
Компания Anker начала продавать новый пауэрбанк, созданный специально для iPhone. Об этом написали в 9to5Toys.
Согласно источнику, «зарядник» получился очень компактным и удобным благодаря своему форм-фактору. Это не отдельный батарейный блок с подключением по кабелю, а небольшой аксессуар, который «навешивается» прямо на смартфон.
Фото: Anker
Пауэрбанк от Anker коннектится к iPhone снизу с помощью встроенного Lightning-штекера, и остается там как некое продолжение корпуса девайса. Он сможет зарядить iPhone чуть больше одного раза: номинальная емкость составляет 5000 mAh, что означает примерно 3500-3700 mAh полезной емкости на выходе.
Производитель заявляет, что новый аксессуар размером «чуть больше зажигалки» уже получил сертификацию MFi, то есть он будет корректно восприниматься техникой Apple. Сам пауэрбанк можно заряжать через встроенный порт USB-С. Кстати, штекер Lightning складной, то есть он не повредит вещи в вашей сумке и не повредится сам.
Фото: Anker
Сейчас Anker Nano Power Bank продается чуть дороже $30 (около 2700 рублей) лишь на официальном сайте бренда и на Amazon. Скорее всего, в ближайшее время новинка появится на AliExpress, а пока мы нашли несколько похожих пауэрбанков в китайском маркетплейсе.
Удивительно, но известные китайские бренды до сих пор не создали такой powerbank. На AliExpress продаются аксессуары от ноунейм-производителей, например, вот такой с емкостью 5000 mAh, почти 1300 отзывами и рейтингом 4,6 звезды. Второй вариант — магнитный пауэрбанк от Delabo, который выглядит немного солиднее, но отзывов у него всего 6 штук, и емкость меньше — 3000 mAh.
Компания Anker начала продавать новый пауэрбанк, созданный специально для iPhone. Об этом написали в 9to5Toys.
Согласно источнику, «зарядник» получился очень компактным и удобным благодаря своему форм-фактору. Это не отдельный батарейный блок с подключением по кабелю, а небольшой аксессуар, который «навешивается» прямо на смартфон.
Фото: Anker
Пауэрбанк от Anker коннектится к iPhone снизу с помощью встроенного Lightning-штекера, и остается там как некое продолжение корпуса девайса. Он сможет зарядить iPhone чуть больше одного раза: номинальная емкость составляет 5000 mAh, что означает примерно 3500-3700 mAh полезной емкости на выходе.
Производитель заявляет, что новый аксессуар размером «чуть больше зажигалки» уже получил сертификацию MFi, то есть он будет корректно восприниматься техникой Apple. Сам пауэрбанк можно заряжать через встроенный порт USB-С. Кстати, штекер Lightning складной, то есть он не повредит вещи в вашей сумке и не повредится сам.
Фото: Anker
Сейчас Anker Nano Power Bank продается чуть дороже $30 (около 2700 рублей) лишь на официальном сайте бренда и на Amazon. Скорее всего, в ближайшее время новинка появится на AliExpress, а пока мы нашли несколько похожих пауэрбанков в китайском маркетплейсе.
Удивительно, но известные китайские бренды до сих пор не создали такой powerbank. На AliExpress продаются аксессуары от ноунейм-производителей, например, вот такой с емкостью 5000 mAh, почти 1300 отзывами и рейтингом 4,6 звезды. Второй вариант — магнитный пауэрбанк от Delabo, который выглядит немного солиднее, но отзывов у него всего 6 штук, и емкость меньше — 3000 mAh.
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