Представлен OnePlus Nord 4 с металлическим корпусом и уникальным дизайном

Фархад
OnePlus

Сегодня, 16 июля, компания OnePlus провела меропиятие Summer Lunch Event в Милане, в рамках которого представила OnePlus Nord 4. Новый смартфон получил необычный дизайн, противоречащий нынешним тенденциям, цельнометаллический корпус.

OnePlus Nord 4 получил 6,74-дюймовый дисплей Super Fluid AMOLED с частотой обновления до 120 Гц и разрешением FHD+. На задней панели расположены две камеры: основная на 50 Мп с OIS и сверхширокоугольная на 8 Мп. Разрешением фронталки — 16 Мп. Основной сенсор может записывать видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Девайс работает на чипе Snapdragon 7+ Gen 3 с 12/16 ГБ оперативной и 256 ГБ/512 ГБ встроенной памяти. Ещё новинка получила аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, нейросетевые функции, а также Oxygen OS 14.1 на базе Android 14 из коробки.

OnePlus

OnePlus обещает шесть лет поддержки и четыре крупных обновления ОС Android. В теории бренд будет выпускать для него патчи безопасности до 2030 года.

Цены на OnePlus Nord 4 стартуют с 499 евро за версию на 12/256 ГБ, а топовый вариант на 16/512 ГБ оценён в 599 евро.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Apple выпустила Beats Solo 4 для фанатов Minecraft
Власти РФ допустили полный запрет электросамокатов по всей стране
Xiaomi выпустила беспроводную мышь по цене шаурмы

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии