Представлен OnePlus Nord 4 с металлическим корпусом и уникальным дизайном

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Сегодня, 16 июля, компания OnePlus провела меропиятие Summer Lunch Event в Милане, в рамках которого представила OnePlus Nord 4. Новый смартфон получил необычный дизайн, противоречащий нынешним тенденциям, цельнометаллический корпус.OnePlus Nord 4 получил 6,74-дюймовый дисплей Super Fluid AMOLED с частотой обновления до 120 Гц и разрешением FHD+. На задней панели расположены две камеры: основная на 50 Мп с OIS и сверхширокоугольная на 8 Мп. Разрешением фронталки — 16 Мп. Основной сенсор может записывать видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду.Девайс работает на чипе Snapdragon 7+ Gen 3 с 12/16 ГБ оперативной и 256 ГБ/512 ГБ встроенной памяти. Ещё новинка получила аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, нейросетевые функции, а также Oxygen OS 14.1 на базе Android 14 из коробки.OnePlus обещает шесть лет поддержки и четыре крупных обновления ОС Android. В теории бренд будет выпускать для него патчи безопасности до 2030 года.Цены на OnePlus Nord 4 стартуют с 499 евро за версию на 12/256 ГБ, а топовый вариант на 16/512 ГБ оценён в 599 евро.