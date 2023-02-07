Представлен OnePlus Pad. Первый планшет бренда получился очень необычным

Компания OnePlus наконец-то представила свой первый планшет с уникальным дизайном и впечатляющими спецификациями.OnePlus Pad получил 11,6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2800х2000 пикселей и высокой частотой обновления 144 Гц. Соотношение сторон составляет нетипичные 7:5.Над экраном расположена фронтальная камера на 8 Мп, а сзади красуется необычный для планшетов круглый блок с одним сенсором на 13 Мп. Девайс оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9000, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ.Кроме того, планшет получил поддержку Wi-Fi 6, стереодинамики с Dolby Atmos и батарею ёмкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Производитель утверждает, что устройство может продержаться целый месяц без подзарядки, правда, в режиме ожидания.К планшету OnePlus также выпустила стилус под названием Stylo и чехол-клавиатуру Magnetic Keyboard.К сожалению, стоимость новинки пока не раскрывается, но продажи OnePlus Pad стартуют в апреле 2023 года.