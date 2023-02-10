Представлен первый «КолаФон» — realme 10 Pro Coca-Cola Edition

Сегодня, 10 февраля, компания realme официально представила лимитированную версию смартфона realme 10 Pro Coca-Cola Edition с набором фирменных аксессуаров.
Специальная версия получила чёрно-красную расцветку и логотип популярного бренда газированных напитков. В подарочный бокс-сет, помимо гаджета, входит скрепка для извлечения лотка SIM-карты в виде крышки от бутылки, куча стикеров, карточка с уникальным номером от 0001 до 1000 и мини-фигурка талисмана realme realmeow.
От обычного realme 10 Pro лимитка также отличается специальной анимацией зарядки, «шипучими обоями», набором кастомных иконок и мелодией звонка Coca-Cola.
Всего выпущено 1000 единиц realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Пока устройство доступно для покупки только в Индии по цене $255 за версию 8/128 ГБ.