Представлен первый «КолаФон» — realme 10 Pro Coca-Cola Edition

Фархад

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

Сегодня, 10 февраля, компания realme официально представила лимитированную версию смартфона realme 10 Pro Coca-Cola Edition с набором фирменных аксессуаров.

Специальная версия получила чёрно-красную расцветку и логотип популярного бренда газированных напитков. В подарочный бокс-сет, помимо гаджета, входит скрепка для извлечения лотка SIM-карты в виде крышки от бутылки, куча стикеров, карточка с уникальным номером от 0001 до 1000 и мини-фигурка талисмана realme realmeow.

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

От обычного realme 10 Pro лимитка также отличается специальной анимацией зарядки, «шипучими обоями», набором кастомных иконок и мелодией звонка Coca-Cola.

Всего выпущено 1000 единиц realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Пока устройство доступно для покупки только в Индии по цене $255 за версию 8/128 ГБ.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+4
nocommentsss
красивый. должна цена меньше быть за рекламу
час назад в 12:41
#
+36
KDAphone
второй буквой должна быть "а"
час назад в 12:55
#
Dmitriy
+395
Dmitriy
Добрый колафон....
28 минут назад
#
+360
Geek
Ждём POCO Kvas 😄
20 минут назад
#