Представлен планшет с «Авророй». На нём запускается игра 20-летней давности

Разработчики «Авроры» портировали эту ОС на планшет KVADRA_T производства российской компании YADRO. Это устройство ориентировано на корпоративный сегмент, его уже можно заказать вместе с фирменными аксессуарами: базовым чехлом с держателем для стилуса, чехлом-книжкой и чехлом с клавиатурой.
Планшет KVADRA_T оснащён 8-ядерным ARM-процессором, IPS-экраном диагональю 10,95 дюйма с разрешением Full HD+, аккумулятором ёмкостью 34,2 Вт·ч, 6 ГБ ОЗУ и накопителем 128 ГБ, двумя камерами — 5 и 13 Мп и портом USB Type-C с возможностью подключения внешнего монитора. Для планшета доступна «Аврора» версии 5.1, вобравшая в себя «все лучшее из наработок компании в плане развития интерфейсов, управления устройством и эшелонированной системы безопасности».
Разработчики также похвастались, что на планшете KVADRA_T удалось запустить игру Doom III. Она была портирована на «Аврору» с Windows.
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