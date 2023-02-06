Представлен Poco X5 Pro. Потенциальный бестселлер Xiaomi в среднем ценовом сегменте





Сегодня, 6 февраля, популярный суббренд Xiaomi, Poco, представил новую серию смартфонов Poco X5. Собрали всё самое интересное о потенциальных бестселлерах компании.



Poco X5 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 240 Гц, 10-битной передачей цвета со 100%-охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью в 900 нит. В отличие от прошлогоднего Poco X4 Pro, экран новинки намного ярче и насыщеннее, но он также защищен стеклом Gorilla Glass 5.



На задней панели расположены три камеры: основная на 108 Мп, сверхширокоугольная на 8 Мп с углом обзора 120° и макрообъектив на 2 Мп. Разрешение фронталки — 16 Мп.



Сегодня, 6 февраля, популярный суббренд Xiaomi, Poco, представил новую серию смартфонов Poco X5. Собрали всё самое интересное о потенциальных бестселлерах компании.Poco X5 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 240 Гц, 10-битной передачей цвета со 100%-охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью в 900 нит. В отличие от прошлогоднего Poco X4 Pro, экран новинки намного ярче и насыщеннее, но он также защищен стеклом Gorilla Glass 5.На задней панели расположены три камеры: основная на 108 Мп, сверхширокоугольная на 8 Мп с углом обзора 120° и макрообъектив на 2 Мп. Разрешение фронталки — 16 Мп.





Базовый Poco X5 отличается от Pro-версии более слабым чипсетом Snapdragon 695, наличием слота под карту microSD до 1 ТБ, основной камерой на 48 Мп и фронталкой на 13 Мп.



Кроме того, обычный Poco X5 поддерживает только Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и зарядку мощностью до 33 Вт при объёме аккумулятора в 5000 мАч. В остальном эта модель полностью идентична Pro-версии.



Продажи новинок Xiaomi по всему миру стартуют в ближайшее время. Цены на Poco X5 Pro начинаются с $300, а Poco X5 — с $250.

Ещё одним значительным улучшением в сравнении с предшественником является 6-нм чип Snapdragon 778G вместо Snapdragon 695. На выбор доступны 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель стандарта UFS 2.2 на 128/256 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 12 с MIUI 14 из коробки.Среди прочих особенностей — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3,5-мм разъём для наушников, ИК-порт, модуль NFC, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.