Смартфоны и роутеры Xiaomi получат обновление, которое добавит им поддержку Wi-Fi 7

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Компания Xiaomi анонсировала выпуск небольшого, но очень важного обновления для некоторых своих устройств. Оно добавит им поддержку новейшего стандарта Wi-Fi.Апдейт будет доступен для некоторых роутеров (например, Xiaomi 10 Gigabit Router), а также смартфонов Xiaomi 13 Pro и Redmi 60 Pro. Прошивка поменяет алгоритм, по которым в этих устройствах работает модуль Wi-Fi, сделав его полностью совместимым со стандартом Wi-Fi 7.К преимуществам Wi-Fi относится повышенную скорость передачи данных, динамическая оптимизация, уменьшение задержек в играх, защита от помех, высокоскоростное соединение в сложных сетевых средах, усиленный сигнал и стабильная работа на дальних расстояниях.В случае со смартфонами, совместимость с Wi-Fi 7 получат только те модели, которые оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2. Аппараты с более ранними чипами (например, Snapdragon 8+ Gen 1) останутся с существующим стандартом Wi-Fi.