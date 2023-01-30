Xiaomi назвала 25 смартфонов, которые обновятся до MIUI 14

Компания Xiaomi официально обнародовала список смартфонов, которые получат обновлённую оболочку MIUI 14 на базе Android 13. Вот они:
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Lite Vitality Edition
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 10S
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40S
- Redmi K40
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Explorer Edition
- Redmi Note 12 Trendy Edition
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11E
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro+
Эти смартфоны включены во вторую волну обновления. Они будут получать апдейты начиная с марта текущего года. Оболочка MIUI 14 изначально установлена на смартфонах линейки Xiaomi 13 и ужен начала прилетать на серию Xiaomi 12 в некоторых странах. Кроме того, уже были обновлены бюджетные аппараты Redmi Note 9, Poco M2 Pro, Xiaomi 11T и Poco F4, но им доступна только бета-версия новой оболочки.
Не исключено, что Xiaomi подготовит MIUI 14 и для других своих смартфонов и планшетов, но обновления для старых моделей не стоит ждать раньше второй половины 2023 года.
Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides