Xiaomi назвала 25 смартфонов, которые обновятся до MIUI 14

Александр


Компания Xiaomi официально обнародовала список смартфонов, которые получат обновлённую оболочку MIUI 14 на базе Android 13. Вот они:

  • Xiaomi Mix 4 
  • Xiaomi 12X 
  • Xiaomi 11 Ultra 
  • Xiaomi 11 Pro 
  • Xiaomi 11 
  • Xiaomi 11 Lite Vitality Edition 
  • Xiaomi 11 Lite 
  • Xiaomi 10S 
  • Xiaomi Civi 1S 
  • Xiaomi Civi 2 
  • Redmi K40 Pro 
  • Redmi K40S 
  • Redmi K40 
  • Redmi Note 12 Pro 
  • Redmi Note 12 Pro+ 
  • Redmi Note 12 5G 
  • Redmi Note 12 Explorer Edition 
  • Redmi Note 12 Trendy Edition 
  • Redmi Note 11T Pro 
  • Redmi Note 11T Pro+ 
  • Redmi Note 11E 
  • Redmi K40 Gaming Edition 
  • Redmi Note 10 Pro 
  • Redmi Note 11 Pro 
  • Redmi Note 11 Pro+ 

Эти смартфоны включены во вторую волну обновления. Они будут получать апдейты начиная с марта текущего года. Оболочка MIUI 14 изначально установлена на смартфонах линейки Xiaomi 13 и ужен начала прилетать на серию Xiaomi 12 в некоторых странах. Кроме того, уже были обновлены бюджетные аппараты Redmi Note 9, Poco M2 Pro, Xiaomi 11T и Poco F4, но им доступна только бета-версия новой оболочки.

Не исключено, что Xiaomi подготовит MIUI 14 и для других своих смартфонов и планшетов, но обновления для старых моделей не стоит ждать раньше второй половины 2023 года.
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Источник:
Xiaomi
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