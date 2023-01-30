Xiaomi назвала 25 смартфонов, которые обновятся до MIUI 14

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Компания Xiaomi официально обнародовала список смартфонов, которые получат обновлённую оболочку MIUI 14 на базе Android 13. Вот они:Эти смартфоны включены во вторую волну обновления. Они будут получать апдейты начиная с марта текущего года. Оболочка MIUI 14 изначально установлена на смартфонах линейки Xiaomi 13 и ужен начала прилетать на серию Xiaomi 12 в некоторых странах. Кроме того, уже были обновлены бюджетные аппараты Redmi Note 9, Poco M2 Pro, Xiaomi 11T и Poco F4, но им доступна только бета-версия новой оболочки.Не исключено, что Xiaomi подготовит MIUI 14 и для других своих смартфонов и планшетов, но обновления для старых моделей не стоит ждать раньше второй половины 2023 года.