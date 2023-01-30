В сети завирусились изображения электрокара Xiaomi. «Морда» выглядит странновато

Олег

Xiaomi Modena


В китайских соцсетях распространяются изображения будущего электромобиля от Xiaomi. Об этом написали в ArenaEV.

Согласно источнику, ранее электрокар Xiaomi неоднократно замечали на улицах и во время испытаний на полигоне. Однако теперь в соцсети Weibo появились изображения, похожие на рендеры, которые демонстрируют Xiaomi MS11 — именно такое название красуется на номерной табличке. Сообщается, что инсайдер перефотографировал изображения на свой смартфон с экрана компьютера. 

Xiaomi

На утекших изображениях можно увидеть классический электрокар в обтекаемой форме кузова, внешне он сильно похож на Tesla или Porsche. От авто этих марок Xiaomi MS11 отличают необычной формы передние фары, которые придают «морде» автомобиля непривычный и даже странноватый вид. 

Xiaomi

В остальном же электрокар довольно типичен для своего класса. Инсайдеры утверждают, что MS11 является кодовым именем, а в релиз автомобиль выйдет под названием Modena.

Сообщается, что компания Xiaomi Automotive была создана в 2021 году в Пекинской зоне экономического развития, а строительство завода началось в 2022-м.

Xiaomi создает производство полного цикла, то есть хочет собирать авто самостоятельно от начала до конца. Первоначальная мощность производства может составить около 150 тысяч машин в год. Помимо этого, китайский бренд создал концерн Xiaomi Automotive Technology, который занимается разработкой системы автономного вождения. 

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Источник:
ArenaEV
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