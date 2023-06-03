Представлен полностью бесшумный мини-ПК ASUS ROG X Mini PN42

Тайваньский производитель электроники ASUS представил новый мини-ПК под названием ROG X Mini PN42 Youth Edition с четырехъядерными процессорами Intel N100/N200 и безвентиляторной конструкцией.Мини-ПК доступен в конфигурациях с процессорами Intel N100/N200 и интегрированной графикой Intel UHD, 8/16 ГБ оперативной памяти DDR4, а также твердотельный накопитель M.2 PCIe ёмкостью до 512 ГБ. В материнскую плату встроены модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6.ASUS заверяет, что конструкция без кулера обеспечивает бесшумную работу компьютера и сводит к минимуму риск накопления пыли. Габариты мини-ПК составляют 127,5x132x57,6 мм, а вес — менее 1 кг.На корпусе расположены 7 портов USB, включая один USB-C, два порта LAN (2,5 Гбит/с), DispalPort 1.4 и HDMI 2.0. К устройству можно подключать до трёх мониторов одновременно. Сверху и по бокам расположены большие вентиляционные решётки, обеспечивающие эффективный пассивный отвод тепла.Мини-ПК можно легко прицепить к задней панели монитора с помощью VESA-крепления.Новинка пока доступна только в Китае по цене от 1999 юаней ($282), но в скором времени девайс может появиться на AliExpress.