Найдено лучшее применение ненужному смартфону — можно сделать его частью компьютера

Александр


Если у вас где-нибудь завалялся смартфон, который вы не используете, мы нашли ему применение. С помощью специального приложения его можно связать с компьютером, и тогда он будет отображать полезную информацию.

Речь о приложении Remote System Monitor. Серверную часть нужно установить на компьютер (поддерживаются только системы с Windows), а приёмную — на смартфон. Потребуется задать пароль и подключить мобильное приложение к компьютеру с запущенной десктопной версией программы. После этого на смартфоне будет отображаться информация обо всех компонентах в компьютере, их характеристиках, а также используемых и свободных ресурсах. Бесплатная версия приложения ограничена только этим, больше она ничего не умеет.



Платная версия более продвинутая — она позволяет вывести на смартфон виджеты, наглядно показывающие нагрузку на процессор, память, видеокарту и другие компоненты. Проблема в том, что в России невозможно заплатить за разблокировку этих возможностей, поскольку биллинг Play Маркета не работает, а разработчик не принимает деньги другими способами. На 4PDA выложена старая взломанная версия Remote System Monitor, и судя по отзывам, она поддерживает отображение виджетов.

Впрочем, можно обойтись и без смартфона. На AliExpress продаётся мини-экран, который стоит всего около 1500 рублей и позволяет мониторить состояние компонентов и системных процессов. Его интерфейс настраивается, то есть вы можете подстроить его под подсветку компьютера или обои на рабочем столе.

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