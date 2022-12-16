Представлен Realme 10s — самый доступный смартфон серии с адекватными характеристиками

Сегодня, 16 декабря, китайская компания Realme представила новый недорогой смартфон Realme 10s.Девайс внешне максимально похож на популярную модель Realme 9i 5G, но с увеличенным объёмом памяти, более быстрой зарядкой и меньшим количеством камер.Realme 10s получил 6,6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 8 Мп. На задней панели расположены две камеры — основная на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп.Смартфон оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 810, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 1 ТБ.Среди прочих особенностей устройства — поддержка Hi-Res Audio, оболочка Realme 3.0 на базе Android 12, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.Realme 10s уже доступен в Китае по цене 1099 юаней ($155/~10 000 рублей) за модель с 8/128 ГБ, а версия на 8/256 ГБ обойдётся в 1299 юаней ($185/~12 000 рублей).