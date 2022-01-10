Внешний экран диагональю 6,45 дюйма с разрешением 2560×1080 пикселей, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления до 120 Гц

Внешний экран диагональю 7,9 дюйма с разрешением 2272×1984 пикселей, соотношением сторон 10:9 и частотой обновления до 90 Гц

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с поддержкой 5G

Оперативная память 12 ГБ

Накопитель 256 или 512 ГБ

Две селфи-камеры по 42 Мп

Основная камера 50 Мп (три сенсора: главный, ультраширокий и анализатор спектра)

Аккумулятор 4750 мАч с поддержкой 66-ваттной зарядки (от 0 до 50% за 15 минут)

Android 12 с оболочкой Magic UI 6.0







Бренд Honor представил первый в своей истории foldable-смартфон — Magic V. Он выполнен примерно в таком же форм-факторе, как линейка Galaxy Z Fold от Samsung, то есть оснащён двумя экранами — внешним как у обычного смартфона и крупным, который можно использовать, если раскрыть смартфон.Характеристики Honor Magic V:В сложенном состоянии толщина Honor Magic V составляет 14,3 мм, а в раскрытом 6,7 мм. Устройство выдерживает 200 тысяч циклов раскрытия и закрытия. Смартфон доступен в трёх цветах (оранжевый, серебристый и чёрный).18 января Honor начнёт продавать смартфон Magic V в Китае по цене от 9 999 юаней за версию с 256-гигабайтным накопителем, что составляет примерно 1570 долларов США или 118 тысяч рублей. В дальнейшем он появится в других странах, в том числе в России.