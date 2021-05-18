Как недавно стало известно, Microsoft отложила разработку Windows 10X в долгий ящик и решила сконцентрироваться на обычной Windows 10. Так, осенью нас ждет глобальный редизайн системы под названием Sun Valley: Windows 10 впервые «осовременят» с момента ее выхода более 5 лет назад.
И, как обнаружил ресурс Windows Latest, разработки, касающиеся Windows 10X, не были помещены в корзину — часть из них уже появились в ранних сборках Windows 10. Так, например, разбирающиеся в Visual Studio тестировщики новой версии ОС уже могут активировать специальный флаг, после которого в Центре уведомлений появится функциональный слайдер:
Он нужен для удобной работы пальцем, и изначально как раз появился в Windows 10X. К тому же мы уже видели закругленные углы контекстных меню, которые также перекочевали в Windows 10 из заброшенной Windows 10X. И, скорее всего, в будущем еще больше элементов интерфейса и более глубоких разработок так и не вышедшей замены Windows RT появятся в обычной десктопной Windows 10.
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