





Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что с Twitter частично сняты ограничения, выражавшиеся в замедлении трафика этой соцсети. Напомним, что Twitter был замедлен из-за того, что не удалил вовремя запрещенные на территории России материалы.Однако после замедления соцсеть стала сотрудничать с Роскомнадзором, и к обозначенному сроку — 15 мая — удалила 91% запрещенной информации: из 5.9 тысяч твитов осталось только 563 с экстремистскими материалами, детской порнографией, пропагандой наркотиков и прочими сообщениями такого рода.В итоге, так как Twitter пошел на уступки, но не до конца выполнил требования Роскомнадзора, последний принял решение снять ограничение в скорости при заходе в соцсеть из «сетей с фиксированными доступом», иными словами — через домашний интернет по Wi-Fi или Ethernet. Однако при использовании мобильного интернета трафик соцсети все еще остается замедленным до 128 кбит/с.Чтобы полностью снять ограничения, Роскомнадзор требует от Twitter подчинения российскому законодательству: в частности полное удаление уже найденной запрещенной информации, а также приведение сроков реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования).