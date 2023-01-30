Представлен сверхлегкий ноутбук Fujitsu UH-X/H1. Его вес всего 689 грамм

Модель получила 14-дюймовый дисплей и новейший процессор Intel Core 13-го поколения. Новинка поступит в продажу 9 марта в Японии.Об этом сообщает зарубежный портал IT Home. Производитель заявляет, что ноутбук стал самым легким среди аналогичных устройств. Несмотря на скромный вес девайс не входит в сегмент ультратонких решений. Как сообщает источник, его толщина варьируется от 15,8 до 17,3 мм. Крышка Fujitsu UH-X/H1 изготовлена из углеродного волокна, нижняя часть из магниево-литиевого сплава, а клавиатура выполнена из прочного магниевого сплава.Новина получила 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, процессор Intel Core i7-1355U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель PCIe 4.0 объёмом 512 ГБ. Из портов имеются USB 3.1 Type-C, USB 3.0, HDMI, Gigabit Ethernet. Fujitsu UH-X/H1 поступит в продажу в Японии 9 марта по цене 240 000 иен (~ $1850).