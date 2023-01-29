В Windows 11 появилась новая панель виджетов. Всё самое полезное — на одном экране

Александр
Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11, в которой содержится одно очень интересное нововведение. Панель с виджетами стала полноэкранной, а пользователи отныне могут устанавливать сторонние виджеты.

Раньше виджеты отображались в небольшом окне, а оно вмещает не очень много информации. Полноэкранное представление позволяет показать гораздо больше виджетов, благодаря чему можно моментально увидеть актуальные данные на разные темы: расписание на день, ближайшие события в календаре, свежие новости, курсы валют, результаты спортивных состязаний, последние письма с электронной почты.



Microsoft также позволяет сторонним разработчикам создавать собственные виджеты для полноэкранной панели. Эти виджеты можно будет скачивать через Microsoft Store. Для получения тестовых сборок Windows 11, где доступны экспериментальные нововведения, нужно вступить в программу Windows Insider через раздел обновлений в системных параметрах операционной системы.
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