Представлен тонкий и элегантный чехол для iPhone 15 Pro

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Премиальный аксессуар несет в себе эстетику кожаных изделий, но сохраняет впечатления от пользования смартфоном таким, как задумали в Apple.Защитный чехол, пожалуй, первая дополнительная покупка к только что приобретенному iPhone. Поцарапать или уронить столь дорогое устройство совсем не хотелось бы, однако многие со временем замечают — за годы использования смартфон ни разу не выскользнул из рук.Именно для таких случаев Nomad создали накладку из кожи, которая защищает заднюю панель от царапин. Аксессуар крепится на магнитном кольце magsafe, углы фиксируют на три силиконовые прослойки, а внутреннее покрытие из микрофибры не оставит следов на стеклянной поверхности крышки.Слегка приподнятая рамка вокруг камеры защищает линзы от прямого контакта с плоскими поверхностями, Например, если положить смартфон плашмя на стол.При этом накладка толщиной 2 мм совместима с беспроводными зарядками и практически не увеличивает смартфон в объеме.Конечно, подобное решение совершенно не подойдет тем, кто постоянно роняет смартфон. Но если вы максимально бережны со своим гаджетом, чехол подарит максимум впечатлений от использования.Аксессуар представлен в черном и темно-коричневом вариантах для iPhone 15 Pro и Pro Max по цене $40 (~3 600 руб). На данный момент купить его можно только заграницей, но вероятно, в будущем накладка пополнит ассортимент отечественных маркетплейсов.