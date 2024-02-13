Представлен тонкий и элегантный чехол для iPhone 15 Pro

Артем
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Фото: 9to5Mac

Премиальный аксессуар несет в себе эстетику кожаных изделий, но сохраняет впечатления от пользования смартфоном таким, как задумали в Apple. 

Защитный чехол, пожалуй, первая дополнительная покупка к только что приобретенному iPhone. Поцарапать или уронить столь дорогое устройство совсем не хотелось бы, однако многие со временем замечают — за годы использования смартфон ни разу не выскользнул из рук. 

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Именно для таких случаев Nomad создали накладку из кожи, которая защищает заднюю панель от царапин. Аксессуар крепится на магнитном кольце magsafe, углы фиксируют на три силиконовые прослойки, а внутреннее покрытие из микрофибры не оставит следов на стеклянной поверхности крышки.

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Слегка приподнятая рамка вокруг камеры защищает линзы от прямого контакта с плоскими поверхностями, Например, если положить смартфон плашмя на стол. 

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При этом накладка толщиной 2 мм совместима с беспроводными зарядками и практически не увеличивает смартфон в объеме. 
Конечно, подобное решение совершенно не подойдет тем, кто постоянно роняет смартфон. Но если вы максимально бережны со своим гаджетом, чехол подарит максимум впечатлений от использования. 

Аксессуар представлен в черном и темно-коричневом вариантах для iPhone 15 Pro и Pro Max по цене $40 (~3 600 руб). На данный момент купить его можно только заграницей, но вероятно, в будущем накладка пополнит ассортимент отечественных маркетплейсов.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+1131
Grealex
Ни то, ни сё
Вчера в 21:29
#
Mers
+4879
Mers
Beta 3!
Вчера в 21:38
#
+78
i420
Конечно в таком чехле телефон при падение все равно будет пакоцан,я когда хочу насладится айфоном без чехла,просто его снимаю и пользуюсь акуратно,потом возвращая чехол,потому что так или иначе телефон нет нет,да упадет куда нибудь)
2 часа назад в 22:02
#
Ghost
+396
Ghost
Это накладка, не чехол, как по мне 🤮
2 часа назад в 22:26
#
+626
jkttim
Это не чехол, а накладка! Защита от неё нулевая!
час назад в 23:07
#
s_medik
+3417
s_medik
«Поцарапать или уронить столь дорогое устройство совсем не хотелось бы, однако многие со временем замечают — за годы использования смартфон ни разу не выскользнул из рук».

Сомневаюсь, что есть хоть один человек у которого ни разу телефон не падал.
Я довольно бережно отношусь к смартфону и все время он у меня в идеальном состоянии, но раз в год нет нет, да где-то уроню. И с таким чехлом это падение может привезти к печальным последствиям.
40 минут назад
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