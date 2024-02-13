Новый чехол для AirPods от CASETIFY покорит всех ваших друзей. Если вы готовы носить его в пакете



Фото: Casetify





Компания Casetify выпустила новый необычный чехол для AirPods Pro, который скорее подойдет для интерьера, чем для кармана меломана. На новинку обратили внимание в Trend Hunter.



Для создания чехла Casetify сотрудничала с Marvel. В результате получилась голова Железного Человека, а точнее, его шлем. Кейс вышел довольно большим и увесистым, поэтому едва ли вы захотите выходить с ним из дома — в карман такая штука точно не влезет.



