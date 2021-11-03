Не устанем напоминать, что качественный роутер — это краеугольный камень любого современного жилища. Поэтому к выбору устройства, раздающего Wi-Fi, нужно подходить с особой внимательностью, поскольку этот гаджет в долгосрочной перспективе должен обеспечивать интернетом все ваши смартфоны, ноутбуки, планшеты, консоли, телевизоры Smart TV и прочие умные холодильники.
В нашем обзоре мы познакомим вас с новинкой в категории роутеров с поддержкой стандарта WiFi 6 — TP-Link Archer AX55 (AX3000). Это устройство сравнительно недавно появилось на полках магазинов, поэтому расскажем о нём максимально подробно.
Дизайн и комплектация
Коробка TP-Link Archer AX55 (AX3000) выполнена в фирменных цветах производителя. Внутри вы найдете: роутер, адаптер питания, патч-корд и документацию. Это довольно стандартный набор для всех подобных гаджетов.
Дизайн-код актуальных моделей роутеров TP-Link я бы охарактеризовал динамичным. Смотрится Archer AX55 (AX3000) очень бодро, но за счет решения в черном цвете он впишется в любой интерьер.
На фронтальной поверхности роутера разместились индикаторы состояния. На нижней стороне по периметру расположены четыре прорезиненные ножки, препятствующие скольжению, а также два специальных отверстия для размещения роутера на стене. На тыльной стороне слева направо: кнопки WPS/Wi-Fi и сброса, USB, WAN, 4 порта LAN, клавиша включения и разъем питания.
Archer AX55 (AX3000) оснащен четырьмя антеннами, которые можно направлять с помощью наклонно-поворотного механизма. Таким образом можно помочь устройству в правильном распределении покрытия. Помимо этого, роутер поддерживает технологию Beamforming, которая обнаруживает подключенные гаджеты и направляет концентрированный сигнал в их сторону.
Дизайн верхней панели корпуса обеспечивает устройству нужный уровень охлаждения с помощью многочисленных отверстий. Такое решение улучшает распределение тепла и позволяет роутеру стабильно работать при подключении большого количества различных гаджетов.
Технологии и преимущества
Archer AX55 (AX3000) — это двухдиапазонный гигабитный роутер. Помимо этого, он буквально напичкан актуальными технологиями. Ширина канала составляет 160 МГц, а обеспечивать качественное покрытие помогают двухъядерный процессор и 512 МБ оперативной памяти. Пропускная способность роутера позволяет смотреть 8K‑стримы без задержек.
Поддержка технологии OFDMA значительно снижает отклик. Таким образом все члены семьи могут комфортно играть в онлайн-игры и одновременно просматривать онлайн фильмы и сериалы.
Наличие порта USB 3.0 значительно расширяет сценарии применения TP-Link Archer AX55 (AX3000). К нему можно подключить внешний накопитель и расшарить его содержимое для доступа всех членов семьи. Помимо этого, подключенное хранилище можно использовать в качестве личного облака с помощью настройки FTP-сервера.
Еще одно важное преимущество для владельцев больших квартир или загородных домов — поддержка технологии OneMesh. Она позволяет создавать бесшовное покрытие. С её помощью можно обеспечить интернетом всё жилище, добавив к своей сети усилитель Wi-Fi.
TP-Link Archer AX55 (AX3000) — это не только мощный, но и безопасный роутер. У него в арсенале есть набор защитных функций — TP-Link HomeShield. Этот инструмент обеспечивает безопасность сетевых данных и конфиденциальность с помощью таких функций, как:
- Сканер домашней сети — работает в реальном времени для поиска потенциальных угроз
- Родительский контроль — позволяет настраивать ограничения на время, проводимое в сети, а также заблокировать ненадлежащий контент
- Приоритизация (QoS) — создает максимальный приоритет для выбранных устройств.
Подключение и настройкаА теперь приступим к подключению и настройке TP-Link Archer AX55 (AX3000). Подключаем кабель провайдера в WAN-порт, а затем подключаем кабель питания роутера и нажимаем кнопку Power. Сначала рассмотрим настройку с помощью веб-интерфейса.
Находим в списке доступных сетей TP-Link_F1FC_5G (5 ГГц) или TP-Link_F1FC (2,4 ГГц) и подключимся с помощью пароля, который указан на нижней стороне роутера.
Открываем в браузере страничку http://tplinkwifi.net или http://192.168.0.1 — откроется веб-интерфейс с настройками роутера. Во время первого запуска вас попросят придумать пароль. Используйте сложную комбинацию. Далее стартует функция поэтапной настройки. Она по умолчанию на английском языке, но в правом верхнем углу есть переключатель, где можно выбрать русский.
Сначала выбираем свой часовой пояс, а затем, если с подключением интернета всё в порядке, задаем имя для своей Wi-Fi-сети. Не забудьте установить сложный пароль. Следом попросят включить автоматическую проверку обновлений или предложат пропустить этот шаг. Я выбрал опцию проверять наличие апдейтов программного обеспечения каждое утро с 3 до 5. На этом этапе веб-интерфейс сообщает, что настройка завершена и предлагает проверить все установки. После нажатия на кнопку «Продолжить» Wi-Fi-сеть будет перезагружена.
Запускаем приложение и предоставляем ему все необходимые разрешения, а затем нужно создать учетную запись TP-Link ID. Важно: перед началом настройки убедитесь, что ваш смартфон подключен к беспроводной сети TP-Link Archer AX55 (AX3000).
Так же как и в веб-версии настройка начинается с создания пароля. Теперь нужно выбрать тип подключения, а если вы не уверены, то нажимайте «Автоопределение». На запрос об изменении MAC-адреса я ответил «Не изменять». Теперь переходим к указанию имени и пароля для Wi-Fi-сети. Напомню, эту опцию можно пропустить и использовать настройки по умолчанию. Включаем автообновление программного обеспечения роутера (ну или не включаем). По завершению подтверждаем установленные настройки нажатием кнопки «Применить».
В левой верхней части TP-Link Tether расположена кнопка сэндвич-меню. Там спрятаны авторизация, раздел «Мои устройства», Лаборатория Tether с экспериментальными функциями, центр поддержки и настройки приложения.
Как видите, оба способа позволяют в считанные минуты сделать предварительную настройку TP-Link Archer AX55 (AX3000) и максимально быстро поднять Wi-Fi-сеть.
Скорость и покрытиеПосле подключения и настройки мы замерили скорость соединения и протестировали покрытие TP-Link Archer AX55 (AX3000). По условиям моего тарифного плана предусматривается 400 Мбит/с. Стоит отметить, что в зависимости от загруженности мой провайдер иногда выдаёт скорость чуть больше заявленной.
Для измерений мы воспользовались приложением SpeedTest. Самый главный замер скорости возле роутера показал 318 Мбит на скачивание и 442 на выгрузку. Я не стал добиваться сухих результатов в сферическим вакууме, поскольку мы не используем роутер только для работы одного гаджета. К моей сети подключено множество различных устройств, среди которых смартфоны, планшеты, ноутбуки, консоли, умные колонки и телевизор Smart TV.
На плане ниже я предлагаю ознакомиться с примерным тестом на покрытие. С помощью SpeedTest я сделал замеры во всех комнатах, включая ванную и лоджию.
Зеленым я обозначил скорость скачивания, а синим скорость выгрузки. Ниже вы найдете по порядку слева направо скриншоты всех моих замеров. Подводя итог, хочется сказать, что TP-Link Archer AX55 (AX3000) демонстрирует уверенное и стабильное покрытие.
Технические характеристики
- Процессор: двухъядерный
- Порты: 1 гигабитный порт WAN, 4 гигабитных порта LAN, 1 порт USB 3.0
- Функции USB: поддержка файловых систем NTFS, exFAT, HFS+, FAT32; работа с Apple Time Machine, FTP-сервером, мультимедийным сервером и Samba
- Стандарты: Wi-Fi 6; 5 ГГц: IEEE 802.11ax/ac/n/a; 2,4 ГГц: IEEE 802.11ax/n/b/g
- Скорость Wi-Fi: 5 ГГц: 2402 Мбит/с (802.11ax, HE160); 2,4 ГГц: 574 Мбит/с (802.11ax)
- Технология Beamforming — концентрирует беспроводной сигнал в направлении клиентов для расширения радиуса действия Wi-Fi
- Модуль FEM для улучшения мощности передачи
- Технология OFDMA для одновременной коммуникации с множеством клиентов Wi-Fi 6
- Airtime Fairness — улучшает эффективность сети за счёт одинакового времени передачи для всех клиентов
- Шифрование: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
- Безопасность: защита IoT-устройств в реальном времени, обнаружение вредоносных сайтов, предотвращение вторжений в порт, изоляция заражённых устройств, а также уведомления и логи
- Возможность создания гостевых сетей
- VPN: OpenVPN-сервер (технология с открытым исходным кодом для создания зашифрованных каналoв типа точка-точка или сервер-клиенты между компьютерами); PPTP-сервер (туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой сети)
ИтогСпустя две недели тестирования TP-Link Archer AX55 (AX3000) продемонстрировал стабильно высокую скорость, качественное покрытие и устойчивую производительность в работе с огромным парком подключенных гаджетов. Наличие функционального USB-порта и удобное приложение так и подкупают оставить Archer AX55 себе в качестве замены своему роутеру.
Подводя итог, в основные достоинства запишем: простоту настройки, поддержку актуальных технологий, среди которых стандарт WiFi 6 и OneMesh. Последнюю по достоинству оценят владельцы просторных квартир и загородных домов. Таким образом TP-Link Archer AX55 (AX3000), помимо высокого уровня производительности, открывает широкую перспективу апгрейда домашней беспроводной сети.
Рекомендуемая цена TP-Link Archer AX55 (AX3000) составляет 5 499 рублей. Купить этот роутер можно у партнёров бренда TP-Link.
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Всё остальное практически ни кто не использует. У меня монстр раутер xiaomi с wifi 6. Подключён в свою очередь к модем раутеру оптоволоконному от провайдера. Вайфай там выключен, потому как он так себе. Юсб есть у обоих. Ни чего туда подключать не планирую…какой доступ членам семьи, зачем это нужно вообще. Мощный и быстрый вайфай, всё что от него требуется. Да есть аппликация для смартфона и компьютера, можно туда иногда заглядывать для проверки обновления прошивки, ну или подсветку отключить. Всё что там есть настраивается единожды и беспокоить не должно
Они больше для работы ПО служат, если много чего на него нагрузить сверх базовых функций.
Для поддержки работы больше нужны радиочип и антенны. Правильный алгоритм работы.
Может для этого.
2. греется что падла( пришлось заколхозить — купил подставку с вентиляторами для ноутбука, самую маленькую что нашёл
3. за эту цену лучше купить с80
Вывод: писал статью человек — не трогавший руками этот роутер. аргументирую — в нём два гостевых wi fi (2,4 Гц и 5 Гц) и два внутренних wi fi(таких же) — нафиг мне в квартире или офисе 4 wi fi. если в нормальном роутере ща эти деньги можно Включить Smart wi fi и будет один гостевой. и один внутренний(это если для офисов)
Сейчас тут мне напишут — а зачем их все включать? Ищите в гугле — как выдавить из роутера все свои потраченные деньги