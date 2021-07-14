Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для линейки iPhone 12. Он крепится на заднюю панель корпуса как зарядка MagSafe или чехол для банковской карты.

Емкость аккумулятора составляет 1640 мАч, скорость зарядки составляет 15 Вт. Пауэрбанк подходит для любой модели iPhone 12: 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max.

Корпус выполнен из силикона, того же, что и чехлы MagSafe. Это мягкое покрытие, которое точно не повредит корпус смартфона. Цвет один — белый.

Интересен также способ восполнения энергии аксессуара. Он делает это с помощью реверсивной зарядки смартфона — мобильное устройство питает его при мощности 20 Вт.

MagSafe — линейка аксессуаров для iPhone 12. Они крепятся к смартфонам с помощью магнита круглой формы. Ранее так называлась зарядка для MacBook с магнитным креплением, от нее в 2020 году линейку оживили.





