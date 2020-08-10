В сентябре 2019 года компания Xiaomi создала смартфон Mi MIX Alpha, главной особенностью которого является наличие экрана почти на всей поверхности корпуса. Это устройство даже было показано в Москве, но в итоге так и не будет выпущено.
Гендиректор Xiaomi Лей Джун заявил, что в 2020 году компания не представит новое устройство из серии Mi MIX. При этом он разочаровал фанатов бренда сообщением о том, что модель Mi MIX Alpha так и останется экспериментальным прототипом и не поступит в массовое производство.
Лей Джун подчеркнул, что Mi MIX Alpha представляет из себя исследовательский проект, и компания достигла своей цели, доказав себе и другим участникам рынка, что создать такое устройство возможно. В то же время трудности при производстве и высокий процент брака не позволяют запустить эту модель в массовую сборку.
Вопреки слухам, Xiaomi не собирается закрывать проект Mi MIX, в рамках которого несколько моделей уже были выпущены в продажу. Сейчас инженеры компания разрабатывают новое устройство этой серии, которое, возможно, будет не таким футуристичным, как Mi MIX Alpha, но в конечном итоге получит шанс добраться с производственной линии на полки магазинов.
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Соприкоснулись 2 несопоставимых вещи: 1) xiaomi 2) дорого. Все было предрешено