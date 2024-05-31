Представлен Xreal Beam Pro — полусмартфон, с которого невозможно звонить

Фархад
Xreal

Компания Xreal, специализирующаяся на выпуске AR-очков, представила новый гаджет — Xreal Beam Pro. Внешне девайс напоминает смартфон, и даже работает на Android, но с него нельзя звонить. По сути, это медийный плеер, как iPod Touch.

Xreal Beam Pro — это дополнение к AR-очкам бренда, которое значительно расширяет их возможности. Да, сами очки можно подключить к смартфону или консоли, но их функции будут ограничены. Xreal Beam Pro работает под управлением «nebulaOS» — кастомной оболочки для Android 14 с акцентом на AR-функции.

Xreal

Девайс предлагает 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. На задней панели расположены две камеры по 50 Мп (сенсоры ISOCELL JN1), которые можно использовать для съёмки 3D-фото и видео. Само устройство выступает контроллером с датчиками движения наподобие аэромыши.

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Также Xreal Beam Pro получил 4-нм чипсет Snapdragon (модель не указана), 6/8 ГБ оперативки и 128/256 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 и аккумулятором ёмкостью 4300 мАч. На корпусе расположены два порта USB-C: один — для подключения к очкам, второй — для зарядки.

Xreal

Продажи Xreal Beam Pro уже стартовали. Базовая модель на 6/128 ГБ стоит 1300 юаней (~$180), а модель на 8/256 ГБ — 1600 юаней (~$220). Компания планирует выпустить модель с поддержкой сетей 5G в августе. Она будет стоить 2000 юаней (~$280).
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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

kardigan
+3633
kardigan
А какие функции он выполняет, если нет возможности звонков? Озвучить не судьба?
час назад в 11:36
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+4467
Gabriel
Собственно об этом я и говорил в каком-то комментарии .
Я б сказал что это коммутационное устройство.
Наверняка его можно подцепить к смартфону через вайфай или Блютус.
Неплохо бы сделать его более миниатюрным или складным плюс наушники..
час назад в 12:14
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