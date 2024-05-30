Выпущен модульный ноутбук с современной начинкой. Он прослужит максимально долго

Александр


Компания Framework выпустила обновлённую модель ноутбука Laptop 13. Новинка получила конфигурацию на базе процессоров Intel из серии Core Ultra, а также поддержку нескольких дополнительных модулей.

Ноутбуки Framework модульные — они поддерживают замену некоторых компонентов и подключение различных плат и аксессуаров, расширяющих их возможности. В новой модели Laptop 13 установлен процессор Intel Core Ultra 5 125H, Core Ultra 7 155H или Core Ultra 7 165H и система охлаждения со сниженным шумом. Также был проапгрейжен модуль экрана (13-дюймовая матрица с разрешением 2880×1920 пикселей при частоте обновления до 120 Гц) и веб-камера (разрешение 9,2 Мп с технологией объединения пикселей для получения более качественного изображения при трансляции в Full HD). Кроме того, Framework выпустила два новых модуля: кардридер и дополнительный порт USB Type-C. Они подойдут как к обновлённой версии Laptop 13, так и к более ранним ноутбукам. 

Framework Laptop 13 продаётся в США по цене от 1099 долларов и выше в зависимости от процессора. Новый экранный модуль стоит 269 долларов, а веб-камера 29 долларов.
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Комментарии

+4466
Gabriel
Модульная архитектура это будущее.
2 часа назад в 21:56
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tellurian
+1400
tellurian Gabriel
За последние 10 лет было много разных вариантов. Никакие сильно не выстрелили. Нет особого будущего.
Цены не способствуют. Даже простой апгрейд стал сильно усложнён.
час назад в 22:25
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+4466
Gabriel tellurian
В будущем будут большие проблемы со сборкой и логистикой ввиду фрагментации мировой экономики вернее ее производственной части. В итоге выпускать много и дёшево уже не получится.
43 минуты назад
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