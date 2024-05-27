Представлена Anbernic RG Cube — самая мощная портативная консоль на Android

Фархад
Cube

Китайский производитель игровых девайсов Anbernic представил новую мощную портативку RG Cube. Она отлично подходит для эмуляции ретро-консолей. 

Гаджет получил 8-ядерным чипсет Unisoc Tiger T820 с графическим процессором Mali-G57MP4, 8 ГБ оперативнки LPDDR4X и накопитель стандарта UFS 2.2 на 128 ГБ. Кроме того, производитель предусмотрел слот для карты microSD объёмом до 2 ТБ. Работает приставка на ОС Android 13. Такой начинки хватит для запуска игр от Dreamcast, Nintendo Wii, Nintendo GameCube, PS2 и даже Genshin Impact.



На лицевой панели расположен сенсорный IPS-экран с диагональю 3,95 дюйма, соотношением сторон 1:1 и разрешением 720×720 пикселей. Также консоль получила стики и триггеры с датчиком Холла, RGB-подсветку, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, 3,5-мм разъём для наушников и аккумулятор ёмкостью 5200 мАч.

Цены и сроки начала продаж пока не раскрываются.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+79
araik313
Геншин инпакт у меня на айфоне 13 про с кайфом идет
час назад в 20:49
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