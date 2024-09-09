Представлена Apple Intelligence — уникальная нейросеть, которая появится в новых айфонах





Компания Apple анонсировала запуск Apple Intelligence — это набор нейросетевых технологий и инструментов, которые будут использоваться в различных гаджетах, прежде всего в смартфонах.



Apple Intelligence лежит в основе линейки iPhone 16 и задействует несколько генеративных моделей, которые работают непосредственно на пользовательских устройствах, задействуя их память и вычислительные возможности. Apple выделяет четыре направления работы этой технологии — язык, изображения, действия и личный контекст.



Генеративные модели созданы инженерами Apple и настроены для персонального использования. Все собираемые и создаваемые ими данные хранятся непосредственно на устройстве и никуда не передаются, в том числе на сервера Apple, что обеспечивает безопасность использования Apple Intelligence. Они динамически адаптируются к деятельности пользователя для решения задач, требующих сложных вычислительных затрат.



В Apple Intelligence задействованы частные облачные вычисления, а управляющие серверы Apple используются только для исполнения запросов, но не для хранения какой-либо пользовательской информации. Apple позволит независимым специалистам проверять это заявление, инспектируя работу серверов.







Технологии Apple Intelligence глубоко интегрированы в новую версию iOS и доступны в некоторых встроенных приложениях. Например, они позволят автоматически составить хорошо написанное письмо из наспех сделанной заметки, поменять стиль письма (например, на более деловой) или создавать новые эмодзи или картинки по текстовому запросу. Нейросеть также поможет находить в галерее или облаке фотографии по описанию того, что на них изображено, точно так же переходить к нужному фрагменту видеозаписи, или составлять тематические подборки снимков в виде красивых слайд-шоу.



Интеграция в «Почту» позволит выводить на экран краткую выжимку из писем — с наиболее важной информацией вместо вступительных слов. То же самое касается уведомлений от приложений, причём приоритетные уведомления будут отбражаться выше других.







Интеграция Apple Intelligence в Siri позволит общаться с виртуальным ассистентом естественным языком и получать более точные и развёрнутые ответы на вопросы. Siri сможет помогать пользоваться смартфонов, показывая небольшие инструкции по использованию той или иной возможности (например, как быстро удалить дубликаты фото и видео из галереи). В iOS появятся сотни новых действий, доступных Siri (к примеру, ассистент сможет по команде отправлять человеку, которого вы назовёте, фотографии с недавней вечеринки).



Сначала обновлённая Siri станет доступна в США, а затем в других англоговорящих странах, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию, ЮАР и Великобританию. В следующем году планируется запуск на китайском, французском, японском и японском языках.







Частью Apple Intelligence стали технологии Visual Intelligence, которые распознают объекты в фотокамере или на фотографиях и показывают подробную информацию о них. Например, можно сфотографировать собаку — и будет рассказано, что это за порода, или можно навести камеру на кафе — вы увидите время его работы, меню и отзывы.



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